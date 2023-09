Maqedonci: Qendra Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike, do të thotë siguri më e lartë shtetërore

Nën patronatin e Ministrisë së Mbrojtjes si përgjegjëse për ngritjen e Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike, me pjesëmarrje të institucioneve të sigurisë dhe institucioneve bankare, si dhe me mbështetje të programit të Ambasadës Britanike, implementuar nga DCAF, është duke u realizuar punëtoria e tretë përmbyllëse për finalizimin e kurikulave trajnuese të hartuara nga ekspertët vendor dhe ndërkombëtar, me qëllim të identifikimit të nevojave dhe sfidave me të cilat përballen institucionet e Republikës së Kosovës, operatorët e shërbimeve esenciale dhe ofruesit e shërbimeve digjitale.

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci në postimin e tij në Facebook ka thënë se pas finalizimit të kurikulave, në përputhje me Ligjin për Siguri Kibernetike, kjo qendër do të ofrojë trajnime me qëllim të ngritjes së ndërgjegjësimit për rreziqet në fushën e sigurisë kibernetike, të përmirësojë aftësitë profesionale të nënpunësve, si dhe të ngrisë nivelin e sigurisë kibernetike për sistemet e tyre.