Kurti merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare për Cilësinë në Arsim të Lartë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare për Cilësinë në Arsim të Lartë, me titull “Ndikimi i mekanizmave të sigurimit të cilësisë në krijimin e një kulture cilësore në arsimin e lartë”, organizuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim, ngjarje kjo e cila filloi me 1 minutë heshtje në nderim të policit të rënë në detyrë me 24 shtator, Heroit të Republikës së Kosovës, Afrim Bunjaku.

Në fjalën e tij, kryeministri Kurti u shpreh se cilësia në arsimin e lartë në Kosovë qëndron lart mes prioriteteve të Qeverisë, për çka edhe është duke u punuar për modernizimin e arsimit të lartë dhe për vendosjen e kritereve adekuate për ngritjen e mirëmbajtjen e cilësisë së arsimit të lartë.

Në këtë kontekst, ai tregoi se është finalizuar Projektligji për Arsimin e Lartë dhe Ligji për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA) i cili garanton pavarësinë institucionale dhe financiare të AKA-së, merr në konsideratë rekomandimet e ENQA-së, si dhe garanton harmonizimin e sistemit tonë të arsimit me Standardet dhe Udhëzuesit Evropian të sigurimit të cilësisë (ESG).

Agjencia e Kosovës për Akreditim e ka gjithë pavarësinë e saj institucionale, vazhdoi kryeministri, teksa shtoi se kemi inkurajuar AKA-në për nxitjen e bashkëpunimit me Institucionet e Arsimit të Lartë dhe për transparencë të plotë, veprime këto që krijojnë parakushtet për anëtarësimin e AKA-së në ENQA dhe EQAR.

Në anën tjetër, Ministrja e Arsimit e ka nënshkruar vendimin për pajtueshmërinë e punimeve dhe publikimeve shkencore me etikën, në hulumtim të stafit akademik të institucioneve të arsimit të lartë (IAL).

Në këtë konferencë të pranishëm ishin edhe ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Hasnije Ilazi, Drejtori i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Naim Gashi, Presidenti i EQAR, Stéphane Lauwick, Zëvendëspresidentja e ENQA, Cristina Ghitulica, ambasadorë, deputetë të Komisionit Parlamentar për Arsim dhe staf nga universitetet tona, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Më vjen mirë që po ju drejtohem në hapje të kësaj konference ndërkombëtare për cilësinë në arsimin e lartë, organizuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim. Dhe kjo pak ditë para fillimit të vitit të ri akademik.

Kosova vendi ynë, paraqet një rast shumë të veçantë se si një universitet, praktikisht e ka prodhuar vetë shtetin. E kam fjalën për Universitetin e Prishtinës, i cili që nga themelimi i tij në vitin 1970, ka prodhuar gjithë elitat kulturore, profesionale dhe politike, që i kanë prirë proceseve emancipuese shoqërore dhe përpjekjes së popullit të Kosovës për çlirim dhe për krijimin e Republikës së Kosovës. Kjo e tregon më së miri se sa i rëndësishëm është për vendin tonë arsimi i lartë, konkretisht niveli i cilësisë nëpër universitete dhe kolegje.

Cilësia në arsimin e lartë në Kosovë qëndron lart mes prioriteteve të Qeverisë sonë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, është duke u kujdesur veçanërisht për modernizimin e arsimit të lartë dhe për vendosjen e kritereve adekuate për ngritjen dhe mirëmbajtjen e cilësisë së arsimit të lartë. Në këto politika të Qeverisë sonë, janë shumë të rëndësishme marrëdhëniet e institucioneve përkatëse të arsimit të lartë me agjencionet dhe mekanizmat evropianë e ndërkombëtarë për cilësinë në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë në përgjithësi.

Më vjen keq që në vitet e fundit, këto raporte nuk kanë qenë gjithmonë në nivelin e dëshirueshëm. Andaj jemi edhe sot këtu, për të përforcuar urat e vjetra dhe për të ndërtuar ura të reja, mes Agjencisë së Kosovës për Akreditim në njërën anë dhe Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), Regjistrit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR) në anën tjetër, ashtu si edhe Institucioneve të Arsimit të Lartë e partnerëve tanë ndërkombëtarë. Agjencia e Kosovës për Akreditim e ka gjithë pavarësinë e saj institucionale dhe kapacitetin për ta përcjellur vullnetin dhe energjinë e përplotësimit të rrjetit të bashkëpunimit ndërkombëtar për kultivimin e cilësisë së arsimit të lartë në Republikën tonë.

Por ne si Qeveri e Kosovës jemi angazhuar në vazhdimësi teksa e kemi finalizuar Projektligjin për Arsimin e Lartë i cili edhe është votuar në mbledhje të qeverisë dhe tash ndodhet te Kuvendi i Republikës. Ashtu siç është finalizuar dhe votuar në Kuvend edhe Ligji për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA) me akronimin që do ta përmend në vijim e ky Ligj garanton pavarësinë institucionale dhe financiare të AKA-së, merr në konsideratë rekomandimet e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) si dhe garanton harmonizimin e sistemit tonë të arsimit me Standardet dhe Udhëzuesit Evropian të sigurimit të cilësisë (ESG). Ligji pamundëson çdo ndërhyrje në pavarësinë e AKA-së, sjellë risi në raport me vendet e rajonit, dhe krijon bazë të fortë për kthimin e saj në ENQA dhe EQAR.

E kemi siguruar objektin për agjencinë, kemi aprovuar vendet e lira te punës në AKA, për kompletimin e stafit dhe i kemi buxhetuar ato. Kemi dhënë përkrahjen e plotë për rregullativën e brendshme dhe standardet e cilësisë, siç janë Plani Strategjik i AKA-së 2021-2025, standardet e reja të akreditimit për nivelin bachelor dhe master, nxitjen e bashkëpunimit rajonal si dhe atij ndërkombëtar. Kemi inkurajuar AKA-në për nxitjen e bashkëpunimit me Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL-të) dhe për transparencë të plotë, vendime e veprime këto që krijojnë parakushtet për anëtarësimin e AKA-së në ENKA dhe EQAR.

Ministrja e Arsimit e ka nënshkruar vendimin për pajtueshmërinë e punimeve dhe publikimeve shkencore me etikën, në hulumtim të stafit akademik të institucioneve të arsimit të lartë (IAL). Me këtë vendim, ato obligohen që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e-akreditimit të AKA-së të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara, në platformat e përcaktuara me doracakun e AKA-së për akreditim dhe jemi duke u angazhuar që të gjitha universitetet të pajisen me sistemet për kontrollin e plagjiaturës. Jemi të përcaktuar për sigurimin e integritetit akademik dhe etik dhe zbatimin e përpiktë të standardeve evropiane të cilësisë të cilat decidivisht thonë që: “institucionet (e arsimit të lartë) kanë politika dhe procese që garantojnë dhe përmirësojnë cilësinë e aktiviteteve të tyre, si hulumtimi dhe qeverisja”.

Në vazhdën e gjithë kësaj infrastrukture ligjore dhe të investimeve financiare, shpresoj që institucionet përgjegjëse për cilësinë në arsimin e lartë në Kosovë, të gjejnë vendin e tyre në institucionet ndërkombëtare për cilësinë në arsimin e lartë. Duke ju uruar punime të mbara dhe bashkëpunim efikas kësaj konference, dhe zotim të qeverisë sonë për mbështetje, ju përshëndes dhe ju falënderoj.