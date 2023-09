Bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet BQK dhe FMN-së do të vazhdojë edhe në të ardhmen

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z. Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorë, priti sot në takim delegacionin e FMN-së, të udhëhequr nga Shefi i Misonit në Uashington Gabriel Di Bella.



Misioni do të qëndrojë për disa ditë në Republikën e Kosovës në kuadër të procesit të rishikimit të aranzhimeve kontraktuale në programin në fuqi.



Di Bella së bashku me ekipin e tij e uruan Guvernatorin Ismaili për emërimin në pozitën e Guvernatorit të BQK-së dhe ofruan bashkëpunim të ngushtë dhe mbështetjen e plotë të FMN-së.



Guvernatori Ismaili e falënderoi i Bella për kontributin e FMN-së në zhvillimin e deritanishëm të BQK-së, avancimin e sistemit financiar, si dhe bashkëpunimin e shkëlqyeshëm në përgjithësi.



Në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në sektorin financiar me theks të veçantë në fushën e mbikëqyrjes financiare, stabilitetit financiar dhe statistikave.



Guvernatori Ismaili shpalosi prioritetet dhe planet për zbatim gjatë mandatit të tij për avancimin e BQK-së lidhur me qeverisjen, kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, sistemin e pagesave, edukimin financiar dhe fushave tjera me rëndësi që lidhen me objektivat e BQK-së duke i ndërlidhur ato me mbështetjen e nevojshme të asistencave teknike të FMN-së.

Asistenca teknike do të definohet në margjinat e takimeve vjetore të FMN-së që do të mbahen muajin e ardhshëm, ku edhe delegacioni i BQK-së do të jetë prezent krahas shteteve tjera anëtare.



Në takim u konkludua se bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe FMN-së do të vazhdojë edhe në të ardhmen, si në funksion të zhvillimeve në sektorin financiar ashtu edhe të mbështetjes nga FMN përmes asistencës teknike, thuhet në komunikatën për media e BQK-së.