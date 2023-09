Osmani- Angılı: Kosova thellon raportet bilaterale dhe bashkëpunim në politikën e jashtme me Turqinë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, sot ka pritur në takim ambasadorin e Republikës së Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angılı.

Në raport me zhvillimet e fundit në veri të vendit, pas sulmit terrorist dhe aktit të agresionit të Serbisë kundër Republikës së Kosovës, presidentja Osmani ka potencuar rëndësinë e bashkëpunimit me shtetet aleate dhe koordinimit të institucioneve të sigurisë, me qëllim të parandalimit të përsëritjes së akteve të tilla.

Sipas Presidentes Osmani, institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara maksimalisht në menaxhimin e situatës aktuale, por edhe në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit.

Në takim me ambasadorin Angili, presidentja Osmani ka theksuar edhe përkushtimin e Kosovës për thellimin e raporteve bilaterale dhe intensifikimit të bashkëpunimit në politikën e jashtme me Turqinë, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.