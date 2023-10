Komuna e Prishtinës ka njoftuar se Tregu i ri i Gjelbër ka me qenë me kushte shumë më të mira infrastrukturore dhe me pastërti të duhur.

Tregu i Gjelbër në Kryeqytet, për të cilin tashmë vetëm se kanë nisur procedurat për realizimin e këtij projekti.

Javë më parë është pastruar ndërsa tash është duke u krijuar një ambient shumë më dinjitoz ku mund të blihen artikuj ushqimor, thuhet në postimin në Facebook të Komunës së Prishtinës.