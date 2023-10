Maqedonci takon Çobaj, diskutojnë rreth shumë çështjeve të cilat kanë të bëjnë me fushën e sigurisë dhe mbrojtjes

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, i shoqëruar nga zv.ministri Shemsi Syla, pritën në takim të ngarkuarin me punë të Ambasadës së Malit të Zi në Republikën e Kosovës, Bernard Çobaj.

Gjatë takimit u diskutua rreth shumë çështjeve të cilat kanë të bëjnë me fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, me theks të veçantë implementimin e planit bilateral, si dhe gjetja e formave të reja të bashkëpunimit.

Me këtë rast u theksua se si dy shtete që përqafojnë të njëjtat vlera demokratike me synim ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, do të vazhdojnë bashkëpunimin dhe angazhimin në këtë drejtim, thuhet në postimin në Facebook të Ministrisë së Mbrojtjes.