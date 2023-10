Lansohet Fushata Informuese për Liberalizimin e Vizave

Është lansuar sot Fushata Informuese për Liberalizimin e Vizave, e cila fushatë do t’i informojë qytetarët e Kosovës për detaje më të hollësishme mbi lëvizjen e lirë pa viza që do nisë nga 1 Janari i vitit 2024.

Me këtë rast, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i cili edhe e bëri hapjen e kësaj fushate para shumë të interesuarve mbi këtë proces, tha se gjatë vitit që shkoi 2022, kur e kishte Presidencën e Këshillit Evropian Republika çeke, kemi punuar ngushtë edhe me Presidencën çeke e edhe me Komisionin Evropian për ta kthyer në agjendë të Këshillit të Bashkimit Evropian këtë temë.

“Liberalizimi edhe pse do të thotë lëvizje e lirë, megjithatë duhet të kemi kujdes sepse përmban rregulla, duhet të keni pasaportë, mund të udhëtoni vetëm 90 ditë brenda 180 ditëve, dëshmi mbi qëllimin e udhëtimit, ku do të qëndroni, mjete të mjaftueshme financiare dhe biletë kthyese”, theksoi kryeministri, duke shtuar se liberalizimi i vizave është për vizita afatshkurtra e jo për studime apo për punë dhe duke u bërë thirrje qytetarëve që të gjithë së bashku të jenë të kujdesshëm në respektimin e rregullave të zonës schengen.

Ai i uroi edhe një herë qytetarët e Republikës për liberalizimin e vizave, duke nënvizuar se procesi deri te largimi i regjimit të vizave ka qenë i tejzgjatur dhe i tejvonuar, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.