Kurti: Dy vjet e gjysmë vëmendje dhe investim për ushtrinë

Kryeministri Albin Kurti ka përmendur investimet për ushtrinë, ku ka thënë se Ministrisë së Mbrojtes iu ndanë 100 milionë euro buxhet për herë të parë në vitin 2021, kurse për vitin 2023, buxheti për ushtrinë është 141 milionë euro, më shumë se dyfishim krahasuar me kohën kur kanë marr në drejtim qeverinë.

Kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se përmes marrëveshjeve të nënshkruara të bashkëpunimit me Mbretërinë e Bashkuar, Shqipërinë, Letoninë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kroacinë, gjatë këtyre dy vjet e gjysmë qeverisje dhe plot tjera që janë drejt finalizimit, kemi thelluar edhe më tej raportet me partnerë tanë strategjikë. E në Defender Europe 21 dhe 23 u rreshtuam krah për krah me aleatët tanë në ndërmarrjen më të madhe të ushtrimeve ushtarake në kontinentin e Evropës që prej përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.