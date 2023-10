MPB: Agjencia e Kosovës për Forenzikë pranoi donacion nga ICMP

Në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, u mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të donacionit nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur (ICMP).

Në këtë ceremoni morën pjesë: drejtori i AKF-së, Blerim Olluri, ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Andin Hoti, përfaqësues të ICMP-së, si dhe të ambasadës italiane në Kosovë.

Me këtë rast, drejtori i Agjencisë së Kosovës për Forenzike, Blerim Olluri, falënderoi qeverinë Suedeze dhe Italiane për këtë donacion me pajisje specialistike për analiza të ADN-së dhe theksoi kjo do të ndihmojë shumë laboratorin e ADN-së, për avancim të mëtejme të të gjitha llojet e analizave të krimeve të ndryshme , sidomos do të ndihmojë në identifikimin e personave të zhdukur.

Ai tha se këto pajisje janë të teknologjisë së fundit, të cilat edhe kërkohen në kuadër të standardeve me të cilat është akredituar kjo agjenci.

Ky donacion përmban pajisje të specializuara për analiza të ADN-së dhe është në vlerë rreth 15 mijë euro, thuhet në komunikatën për media e MPB-së.