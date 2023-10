Nagavci: Implementohet iniciativa globale Hour Of Code – Ora e Kodimit, nga data 13-17 nëntor

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci ka njoftuar se bashkë me SHPIK dhe @Code.ORG, në dy muajt e ardhshëm do ta implementojnë iniciativën globale Hour Of Code – Orën e Kodimit e cila do të nis nga data 13-17 nëntor.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se Ora e Kodimit ka për qëllim përgatitjen dhe nxitjen e nxënësve drejt mësimit të kodimit ku gjatë javës së Orës së Kodimit, shkollat dhe qendrat partnere do të organizojnë kurse të kodimit, projekte, prezantime e sesione informuese rreth kodimit, inteligjencës artificiale e shkencave kompjuterike.