Sveçla: Zhvillohen bastisje në disa lokacione në veri, do të vazhdojmë deri në çrrënjosjen e terrorizmit kundër Kosovës

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se po vijon zbardhja e planit të strukturave terroriste të Serbisë për aneksimin e veriut të vendit.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se armatimi i zbuluar sot bën pjesë në arsenalin e Zveçanit dhe Banjskës. Në kuadrin e aktivitetit policor, sot u zhvilluan bastisje në shtatë lokacione në veriun e vendit tonë.

Granatahedhës dore, eksplozivë, mina kundër këmbësorisë, mina me sahat e teledirigjim, detonatorë e çanta me pajisje të ndryshme, prodhime të njëjta me ato që u sekuestruan në Banjskë dhe më herët në Zveçan, po qartësojnë për ne dhe për opinionin ndërkombëtar gjerësinë e planit të Serbisë për aneksimin e veriut përmes agresionit terrorist.

Ne pandalshëm dhe me energji shtesë do të vazhdojmë deri në çrrënjosjen e terrorizmit kundër Republikës.