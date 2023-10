Krasniqi: 2 vjet e fitores së PDK në zgjedhje lokale, model i qeverisjes për të cilin ka nevojë qytetari

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi në dy vjetorin e fitores së PDK-së në zgjedhjet lokale ka vizituar sot Komunën e Ferizajt, ku kryetari Agim Aliu ka fituar besimin e qytetarëve në raundin e parë.

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi tha se Ferizaj është shembulli më i mirë se si transformohet një qytet dhe një komunë në shërbim të qytetarëve.

Krasniqi tha se modeli qeverisës i PDK-së në nivelin lokal, në dhjetë komunat ku PDK qeveris, me numrin më të madh të asamblistëve, numrin më të madh të grave dhe të rinjve në pozicione udhëheqëse, është dëshmuar se është në shërbim të të gjithë qytetarëve, pa dallim, përtej ngjyrimeve politike.

“Sot ne zotohemi përsëri që gjithmonë dhe kudo që jemi, punën dhe përkushtimin do ta kemi për qytetarin dhe jo për politika ditore. Ky Ferizaj i ri, i transformuar në shërbim të qytetarëve me një kryetar që është i tyre dhe mes tyre, është shembulli më i mirë, është modeli të cilin ne po e ndjekim edhe në Prizren, Mitrovicë, Skenderaj, Drenas, Vushtrri, por edhe në komunat më të vogla si Kaçaniku e Hani i Elezit”, tha kreu i PDK-së.

Ndërkaq kryetari i Komunës së Ferizajt, Agim Aliu ka falënderuar kryetarin Krasniqi për mbështetjen në vizionin e tij për transformimin e Ferizajt, që po e shndërrojnë këtë qytet në destinacion.

“Sigurisht që nuk do të ishte i mjaftueshëm vetëm një vizion i yni, vetëm një mbështetje e jona nga këshilltarët, nga ekipi i ekspertëve që i kam pasur dhe i kam pranë vetes, pa mbështetjen e nivelit qendror, pa mbështetjen e kryetarit, sepse gjitha këto projekte kanë një zanafillë. Ne kemi filluar kaherë me këto projekte dhe jemi duke i vazhduar, por krahas këtyre që e hapin zemrën e qytetit, ne jemi duke zhvilluar edhe projekte tjera që kanë të bëjnë edhe me agjendën e gjelbër, sepse gjatë këtyre katër viteve të qeverisjes sime fokus i veçantë krahas transformimit janë edhe politikat e gjelbra”, ka theksuar Aliu.