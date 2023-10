MKRS: Premiera botërore e filmit “Heshtja e Sirenave” në Festivalin e Filmit Mostra në Sao Palo, Brazil

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se filmi “Heshtja e Sirenave” do të ketë premierën botërore në një nga festivalet më prestigjoze në botë, Festivali i Filmit Mostra në Sao Palo, Brazil (edicioni i 47, 19 tetor – 1 nëntor).

Me mbështetje nga Qendra Kinematografike e Kosovës filmi me regji dhe skenar nga Gazmend Nela, është bashkëprodhuar nga Frame production, Ikonë Studio, Alva Film, Albasky Film, Skopje Film Studio, RTS Radio Télévision Suisse, In My Country Post Production, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.