MPJD: Kosova dhe Kosta-Rika nënshkruajnë memorandum për shkëmbim akademik diplomatik

Gjatë kësaj vizite zyrtare, zëvendësministrja Gashi do të zhvillojë takime të veçanta edhe me Komisionin për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosta-Rikës, zv. ministren e Kulturës së Kosta-Rikës, zonjën Vera Beatriz Vargas Leon, takime me Dhomën e Tregtisë, Agjencinë për Promovim të Investimeve CINE, si dhe do të zhvillojë një bashkëbisedim me studentët e kolegjeve të Botës së Bashkuar në Kosta-Rikë, thuhet në komunikatën për media e MPJD-së.