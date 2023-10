Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se po vazhdojnë punimet në zgjatjen e rrugës “B”, e cila do të lirojë dukshëm qarkullimin e veturave në këtë pjesë dhe do të lidhet me rrugën “A”.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se në këtë pjesë të lagjes “Prishtina e re” dhe do të largohet kundërmimi i ujërave të zeza.