Konjufca: Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu dhanë porosinë se liria nuk fitohet pa luftuar

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, së bashku me kryeministrin Albin Kurti bëri homazhe dhe vendosi lule pranë varrezave të heronjve Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, në 34 vjetorin e rënies së tyre.

Duke vlerësuar lart veprën e tyre heroike për çlirimin e Kosovës, kryetari Konjufca tha se Afrimi dhe Fahriu janë pararendës së luftës çlirimtare dhe se me aktin e tyre heroik dhanë porosinë se liria nuk arrihet pa luftë.

“Ata e dhanë porosinë dhe shembullin më të vlefshëm se okupatori nuk largohet nga Kosova pa i kapur populli armët në dorë. Kjo ishte porosia e tyre më e vlefshme dhe më vjen mirë që ata po nderohen dhe vlerësohen gjithmonë. Ne jemi këtu edhe me kryeministrin e Kosovës, me familjarët e dëshmorëve dhe me bashkëpunëtorët e tyre për t’i nderuar ata”, tha Konjufca.