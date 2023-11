Rama: Rruga “Jim Xhema”- “A” do të shkarkojë dukshëm trafikun në kryeqytet

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se ndërtimi i rrugës “Jim Xhema” zgjidh problemin serioz dhe shumëvjeçar të kolektorit. Banorët e lagjes “Kalabria” dhe “Prishtina e Re” janë ankuar me të drejtë për rrezikshmërinë e lartë të kanalizimit të hapur, andaj ne duam t’i japim fund një herë e mirë këtij problemi.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se ky investim i madh do të shkarkojë dukshëm trafikun në kryeqytet, pasi do të ndërlidhë lagjen “Kalabria” me lagjen “Prishtina e Re”, gjithashtu edhe pjesa e rrugës “B” do të lidhet me rrugën “Jim Xhema”, e në anën tjetër, do të lidhet me Unazën e re të kryeqytetit.