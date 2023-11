MPJD: Konferenca Ndërkombëtare “Ulpiana” mbyll punimet e ditës së dytë

“Ne kemi krijuar Forumin Ndërkombëtarë Ulpiana, që të shërbejë si platformë dhe urë lidhëse me shtete tjera për të trajtuar modelet e ndryshme të angazhimit me diasporës, që të mësojmë nga modelet e vendeve të tjera. Sot, do të paraqesim draft modelin tonë dhe jemi shumë të interesuar që të pranojmë këndëvështrimet dhe sugjerimet tuaja”.