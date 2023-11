MPJD: Gashi përfaqëson Kosovën në Samitin e 7-të të Selanikut

Zëvendësministrja e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Liza Gashi, ka përfaqësuar Republikën e Kosovës në Samitin e shtatë të Selanikut që ka nisur punimet dje.

Zëvendësministrja Gashi mori pjesë në diskutimin me temën: “Përmbushja e premtimit të BE-së – Sa shpejt?”, në një panel me folës kryesor Ministrin e Punëve të Jashtme të Greqisë, Georgios Gerapetritis, e ku ndër të tjera u diskutua mbi mundësitë dhe sfidat e integrimit të Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian.

Në adresimin e saj, Zëvendësministrja Gashi theksoi se Kosova mbetet një partner aktiv dhe i përkushtuar drejt stabilitetit dhe demokratizimit në rajon dhe në rrugën e saj evropiane. Po ashtu theksoi se Qeveria e Republikës së Kosovës mbështet fuqishëm “Planin e Rritjes” për Ballkanin Perëndimor, të cilin e sheh si hap në drejtimin e duhur. Pas shumë vitesh stagnimi, pakoja e zgjerimit e publikuar së fundmi, rikthen shpresën për fokus tek zgjerimi i BE-së.

“Integrimi i përshpejtuar ekonomik dhe konvergjenca në të ardhura me BE-në dhe brenda Ballkanit Perëndimor, përkon me përkushtimin tonë dhe progresin e arritur në kriteret ekonomike gjatë viteve të fundit. Së shpejti, Kosova do të prezantojë dhe planet, projektet kyçe e synimet e saj nga përfitimi i këtyre fondeve të BE-së”, u shpreh Zëvendësministrja Gashi.

Zëvendësministrja Gashi nënvizoi se nuk mund të flitet për të ardhmen e rajonit ndërkohë që stabiliteti është ende i lëkundshëm dhe i penguar nga mungesa e sigurisë dhe nga përpjekjet e vazhdueshme destabilizuese të Serbisë ndaj Republikës së Kosovës, siç ishte edhe akti i fundit i agresionit ndaj sovranitetit shtetëror, integritetit territorial dhe sigurisë kombëtare në Banjskë.

“Ne nuk duam konflikte në rajon. Ne duam paqe dhe siguri. Ne kemi treguar pjekuri dhe profesionalizëm maksimal në reagimin ndaj sulmit terrorist të Banjskës. Por pavarësisht përkushtimit të Kosovës për stabilitet dhe paqe, dhe rrugën drejtë Bashkimit Evropian, ne nuk mund të vazhdojmë përpara nëse kemi standarde të dyfishta që përdoren ndaj Serbisë dhe Kosovës”, theksoi Gashi.



Përgjatë panelit u diskutua edhe për rëndësinë për harmonizim të Politikës së Jashtme dhe të Sigurisë Evropiane dhe nevojën për reformat rrënjësore për adresimin e sundimit të ligjit, thuhet në komunikatën për media e MPJD-së.