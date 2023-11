Rama: Punëtorët e palodhshëm të NPL “Gjelbër” mbjellin një numër të madh pemësh dhe lulesh në Kryeqytet

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se punëtorët e palodhshëm të NPL “Gjelbër” sh.a po e realizojnë planin fantastik të Drejtorisë së Hapësirave Publike dhe Parqeve për të mbjellur një numër të madh pemësh dhe lulesh që do të sjellin bukurinë e natyrës në çdo cep të kryeqytetit, Prishtina.

Rama në postimin e tij në Facebook ka falënderuar Let’s Do it Peja, EcoZ të përkrahur nga Europian Fund for the Balkans për mbjelljen e pemëve në parkun e Toukbashqes.