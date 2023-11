MPB vë në funksion Bazën e të Dhënave për Viktimat e Trafikimit

Përmes një konference, Ministria e Punëve të Brendshme, ka vënë në funksion Bazën e të Dhënave për Viktimat e Trafikimit, e cila është shumë e rëndësishme për evidentimin dhe ruajtjen e të dhënave të raportuara dhe evidentuara të rasteve të trafikimit me njerëz.

Koordinatori Kombëtar kundër Trafikimit me Njerëz, njëherit zëvendësministër i Punëve të Brendshme, Blerim Gashani, theksoi se pas një periudhe intensive, posaçërisht muajin e fundit, sot jemi mbledh të finalizojmë lansimin e bazës së të dhënave për viktimat e trafikimit.

“Trafikimi me njerëz është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut që shtyp vlerat themelore të një shoqërie demokratike. Jemi përkushtuar që me zero tolerancë kundër krimit të organizuar, ta ndërtojmë një shoqëri me vlera dhe të sigurt për të gjithë. Kosova është vendi i parë në rajon me një bazë të të dhënave ndër-institucionale, një mjet thelbësor që do të na e mundësojë mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave kyçe për hartimin e politikave strategjike në parandalim dhe luftim të trafikimit me njerëz dhe ofrim cilësor të shërbimeve për viktimat e prekura”, theksoi Gashani.