KRU Prishtina: Furnizimi me ujë për konsumatorët e Fushë Kosovës do të bëhet përmes autoboteve

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” ka njoftuar se me qëllim të përmbushjes së nevojave për furnizim me ujë për pije, pas situatës me turbullirë në kanalin e Ibër Lepencit dhe nё pamundësi tё bëhet furnizimi i rregullt te tё gjithë konsumatorët, kanë parë nevojën pёr t’ju ofruar shërbim tё furnizimit me ujё konsumatorëve në Fushë Kosovë, përmes autoboteve.

KRU Prishtina njё autobot e kemi pozicionuar nё Rrugën “Arbёria” te lagjja Eliza deri nё ora 13:00, pastaj do tё kalojё te kompleksi Ulpiana nё rrugën “Dardania” në Fushë Kosovë.

Autobotet do lëvizin në të gjitha zonat e Fushë Kosovës, thuhet nё postimin nё Facebook tё KRU Prishtina.