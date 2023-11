Lansohet Programi i parë Kombëtar për Trajtimin e Kryerësve të Dhunës ndaj Grave

Në kuadër të aktiviteteve të fushatës globale “16 Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, dhe ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, morën pjesë në lansimin e Programit të parë Kombëtar për Trajtimin e Kryerësve të Dhunës ndaj Grave.

Në përpjekje për të trajtuar pasojat e dhunës dhe për të parandaluar përsëritjen e saj, kryeministri Kurti u shpreh se lansimi i këtij programi ofron qasje të gjithanshme dhe nuk do të zbehë rëndësinë e dënimeve për autorët e dhunës, por do të ofrojë një rrugë për ndryshim dhe rikthim në shoqëri me vlera të përbashkëta.

“Krahas rehabilitimit psiko-social për ata që kanë kryer dhunë ndaj grave dhe vajzave, synimi përfundimtar është krijimi i një mjedisi të sigurt për të mbijetuarat, ofrimi i mbështetjes dhe sigurisë se nevojshme për të ecur përpara”, tha ai duke theksuar fuqishëm bindjen se çdo vajzë e grua ka të drejtë të jetojë pa dhunë.

Angazhimi institucional për këtë fenomen sipas kryeministri Kurti, dëshmohet me definimin e dhunës ndaj grave si vepër penale në Kodin Penal, me rregullimin e bazës ligjore për dënime plotësuese për personat që shpallen fajtorë për dhunë në familje dhe dhunim seksual, e me prioritizim të hetimeve dhe gjykimeve për këto raste.

Njëkohësisht, kryeministri tha se kemi rritur financimin e shërbimeve të strehimoreve për mbi 100% për vitin 2023, derisa përmes miratimit të projektligjit për shërbime sociale dhe familjare, filluam reformën për Qendrat për Punë Sociale. Për këto raste pavarësisht gjendjes socio-ekonomike ofrohet ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje dhe me bazë gjinore.

Për t’ua lehtësuar financiarisht përballjen me pasojat e dhunës, Qeveria ka miratuar Ligjin për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Në finalizim është edhe masa për punësim të të mbijetuarat e dhunës në familje. Bashkëpunimin institucional e shoqëror tashmë e lehtëson Udhëzuesi për funksionalizimin e mekanizmave lokal kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, si dhe miratimi i Strategjisë Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave (2022-2026).

Eliminimi i dhunës ndaj grave dhe vajzave është fushë e cila zë vend e ulëse në mbledhje qeveritare. Ndër të tjerash, është emëruar Ministrja e Drejtësisë koordinatore nacionale kundër dhunës në familje, ashtu siç e kërkon edhe ligji kundër dhunës. Dhuna don edhe trajtim e përkushtim politik, me këtë rasti ai konfirmoi angazhimin e tij të pakushtëzuar në këtë fushë.

“Sot dhe çdo ditë tjetër!” është slogani i fushatës “16 Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, i cili përputhet me përkushtimin institucional e shoqëror për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.