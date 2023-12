Haxhiu: Liridonës iu mohua e drejta e jetës, nga sistemi i drejtësisë presim që dënimi të jetë maksimal

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka njoftuar se në ditën kur i dhanë lamtumirën e fundit të ndjerës, Liridona Ademaj, Gratë për Vetëvendosje kanë ndezur qirinj në shenjë kujtimi për të.

Haxhiu në postimin e saj në Facebook ka thënë se Liridona le të pushojë e qetë në vendin ku lindi por ne si shoqëri dhe si institucione nuk do të qëndrojmë të qetë dhe do të angazhohemi edhe më shumë që krime të tilla të mos ndodhin asnjëherë më. Krimi i rëndë, vrasja mizore e Liridonës, është alarm për të gjithë ne, alarm që nuk duhet të ndalet derisa vajzat dhe gratë nuk trajtohen me dinjitet, shtypen, dhunohen, e vriten.