Krasniqi: Modeli ynë i qeverisjes së mirë lokale është modeli që ia ofrojmë Kosovës në nivelin qendror 

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka vizituar sot Prizrenin, për të parë nga afër punët, përmes të cilave kryetari Shaqir Totaj me ekipin e tij janë duke transformuar kryeqytetin historik e kulturor.

Krasniqi, i shoqëruar nga kryetari Totaj, përcolli nga afër punimet në transitin e ri, një projekt infrastrukturor që kishte qenë i bllokuar për më shumë se 15 vite, ndërsa sot është i përfunduar dhe po shfrytëzohet nga qytetarët.

Gjatë kësaj vizite, Kryetari Krasniqi mori pjesë edhe në nisjen e punimeve për revitalizimin e rrugës “Shuaib Spahiu”, e cila do të lidhet me Shatërvanin, për t’i dhënë një tjetër pamje të bukur Prizrenit.

Ai tha se ky model i qeverisjes së mirë, të cilën Kryetari Totaj e ka instaluar në Prizren, është modeli që PDK i ofron Kosovës.

“Prizreni, me qeverisjen e Kryetarit Totaj, është rikthyer në një model të qeverisjes së mirë. Ky është modeli të cilin ne ia ofrojmë qytetarit të Kosovës edhe në nivelin qendror. Ky është modeli që i duhet Kosovës, i cili, fatkeqësisht, sot po i mungon shumë vendi tonë. Ky është modeli që kryen punë, i mban premtimet dhe është në shërbim të qytetarëve. Këtë model, ne jo vetëm që do ta ofrojmë dhe do ta promovojmë, por edhe do ta zbatojmë në të ardhmen”, ka thënë Krasniqi.