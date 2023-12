Rama propozon që çdo ndryshim i vlerës së tatimit në pronë nga viti 2022 në vitin 2023 të falet

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka propozuar që çdo ndryshim i vlerës së tatimit në pronë nga viti 2022 në vitin 2023, prej 0 deri në 100 euro të falet.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se nëse një pronë ka pasur tatimin 50 euro në vitin 2022 dhe në vitin 2023 është kalkuluar ta ketë 70 euro, atëherë falja do të jetë 20 euro dhe se nëse një pronë ka pasur tatimin 120 euro në vitin 2022 dhe në vitin 2023 është kalkuluar ta ketë 300 euro, atëherë falja do të jetë 100 euro.

Ky propozim do t’u ndihmojë të gjithë qytetarëve të Prishtinës, dhe nuk do të dëmtojë qëndrueshmerinë buxhetore të Kryeqytetit. Njëherësh, nuk do të cënojë mundësinë e zhvillimit dhe transformimit të mirëfilltë të Kryeqytetit për të mirën e të gjithëve, prandaj lus secilin asambleist, pa dallim, që në seancën e radhës të votojë PËR!

Formula e propozuar: ‘=IF(C5-B5>0,IF(C5-B5>100,100,C5-B5),0)