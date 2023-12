Krasniqi: Qeveria të marrë shembull nga qeverisja e mirë lokale e PDK-së

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka vizituar Komunën e Vushtrrisë, ku së bashku me kryetarin Ferit Idrizi, kanë ndjekur nga afër punimet e rëndësishme infrastrukturore për transformimin e qytetit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve.

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka përgëzuar kryetarin Idrizi dhe ekipin e tij për punën e madhe në transformimin e qytetit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve.

“Kryetari Ferit Idrizi, me punën e tij, me modelin e tij qeverisës, vërtetë është kthyer në një model të qeverisjes së mirë që i ka qytetarët në qendër. Me punën e tij, ai po përmirëson mirëqenien dhe jetën e tyre, është duke dhënë shembullin se si duhet të qeveriset në një komunë”, ka thënë Kryetari Krasniqi.