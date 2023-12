Sveçla: Vdes zyrtari policor në Stacionin e Njësisë së Ndërhyrjes së Shpejtë të Kufirit në Jarinje

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se është ndarë nga jeta zyrtari policor, Rexhep Sejdiu gjatë kohës që ishte në detyrë në Stacionin e Njësisë së Ndërhyrjes së Shpejtë të Kufirit në Jarinje.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se Rexhep Sejdiun do ta kujtojmë si zyrtar të përkushtuar e të palodhur, të angazhuar në luftë kundër çdo kriminaliteti veçanërisht viteve të fundit në veriun e vendit tonë si pjesëtar i Njësisë së Ndërhyrjes së Shpejtë të kufirit. Bashkë me kolegët e tij, Rexhepi para një viti i rezistoi me qëndrueshmëri bllokimit 19 ditor në Jarinje pasi kishin arrestuar ish-zyrtarin policor Dejan Pantic.