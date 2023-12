Kosova anëtarësohet në Organizatën Ndërkombëtare Shoqata Evropiane e Kartës Rinore

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka njoftuar se Kosova është anëtarësuar në Organizatën Ndërkombëtare Shoqata Evropiane e Kartës Rinore (EYCA – European Youth Card Association)

Kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se me seli në Bruksel, EYCA bënë bashkë 30 shtete të Evropës të cilat lëshojnë Kartën Evropiane Rinore për mbi 7 milionë të rinj. Pas aplikimit të suksesshëm të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Qeveria do ta ofrojë kartën pa pagesë për të gjithë të rinjtë nën moshën 30 vjeçare, pavarësisht gjinisë, përkatësisë etnike, aftësive apo statusit socio-ekonomik. Karta do të jetë e qasshme në formë digjitale, në të gjitha gjuhët zyrtare të vendit tonë.

Karta do t’u jep qasje në mbi 60,000 zbritje dhe benefite në transport, akomodim, kulturë, sport, arsim, shërbime dhe produkte kudo në Evropë. Për më tepër, Qeveria do të punojë së bashku me sektorin publik dhe privat të Kosovës për të ofruar zbritje dhe përfitime brenda Kosovës, të cilat do vlejnë edhe për vizitorët dhe turistët e rinj të huaj që vijnë në Kosovë.