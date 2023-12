Nagavci takon 28 nxënësit e shpërblyer me medalje në garat ndërkombëtare Brainobrain International

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci ka pritur në takim 28 nxënës pjesëmarrës/fitues në garat ndërkombëtare të Brainobrain International, të mbajtura në Dubai.

Gjatë takimit bashkëbisedues, ministrja Nagavci i ka uruar nxënësit për suksesin e arritur në gara, ndërsa ka thënë se do të punojmë që jo vetëm këta nxënës, por edhe të tjerët të arrijnë të dëshmojnë njohuritë e tyre në gara të ndryshme.

Nxënësit me këtë rast thanë se ndjehen jashtëzakonisht të lumtur nga fitorja e tyre në këto gara, ndërsa folën edhe për ambiciet e tyre dhe dëshirat për profesione të ndryshme, në të cilat e shohin vetën në të ardhmen.

Brainobrain Kosova u përfaqësua me 28 fëmijë nga komuna e Prishtinës, Fushë Kosovës, Podujevës, Lipjanit dhe Istogut, ku prej tyre 18 u shpërblyen me titullin kampion (vendi i parë), 7 me medalje të arta (vendi i dytë) dhe 3 me medalje të argjendëta (vendi i tretë), thuhet në postimin në Facebook të MAShTI-t.