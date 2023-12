Edhe një Medalje Diplomatike për FSK-në

Oficeri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kapiten, Shpend Hajdini ka përfunduar me sukses trajnimin “Adjutant General Captains Career Course” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u shpërblyer me medaljen “Diplomatic Medal”, si studenti ndërkombëtar me rezultatet me të larta në kurs.