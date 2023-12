Maqedonci: Konsullata e Kosovës në New York, adresë komunikimi dhe mbështetjeje për diasporën

Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se në kuadër të një aktiviteti zyrtar pune, në konsullatën e Republikës së Kosovës në New York, ministri Ejup Maqedonci u takua me ambasadorin Blerim Reka, me ç’rast koordinuan aktivitetet që planifikojnë të zhvillohen në ditët në vijim.

Konsullata e Republikës së Kosovës në New York, përveç angazhimit në aspektin diplomatik për arritjen e interesave shtetërore, është adresë komunikimi dhe mbështetjeje për diasporën tonë në New York, thuhet në postimin në Facebook të Ministrisë së Mbrojtjes.