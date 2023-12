Lajčák: Diskutimet me dy negociatorët kanë qenë produktive, konsultimet në periudhën e ardhshme do të jenë të nevojshme

I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajčák ka folur për zhvillimet e fundit mbi procesin e dialogut dhe takimet që kishte me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për bisedime me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

Lajčák në postimin e tij në Facebook ka përmbledhur takimet që kishte me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për bisedime, Besnik Bislimi dhe Petar Petkovic. Me zëvendëskryeministrin Bislimi ka diskutuar për çështjen e dialogut kurse me kryenegociatorin serb, Petkovic për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Diskutimet me të dy negociatorët kanë qenë produktive, konsultimet e mëtejshme në periudhën e ardhshme do të jenë të nevojshme, ku edhe ramë dakord për hapat e ardhshëm në proces.