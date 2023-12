AKK “Shota” feston fundvitin me këngë e valle të bukura tradicionale

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve “Shota”, zgjodhi repertorin më të bukur për të festuar festat e fundvitit, duke vënë në pah vlerat tona kombëtare.

Me muzikë të bukur qytetare e shumë valle, duke filluar nga “Vallja Çame” për të kaluar në “Vallen e Peshkatarit” me koreografi të Prof. Haki Mulliqit të cilën e rikthyen në skenë pas 20 vitesh, AKKV Shota dhuroi armosferë festive në sallën plot me publik.

Të pranishëm ishin Kryeministri Albin Kurti, ministri Hajrulla Çeku, përfaqësues nga MKRS, drejtues të institucioneve e artdashës, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.