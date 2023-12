Inaugurohet Parku Industrial në Budrikë të Komunës së Vitisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, në praninë e Kryetari të Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, i shoqëruar edhe nga zëvendësministri Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mentor Arifaj dhe zëvendësministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Imri Demelezi e deputetë të Kuvendit, mori pjesë në inaugurimin e Parkut Industrial në fshatin Budrikë të Komunës së Vitisë.

Një investim kapital ky prej 1.7 milionë euro nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në hapësirë prej 15.5 ha, Parku Industrial do të mbështesë investimet e përgjegjshme dhe të qëndrueshme të bizneseve nga diaspora dhe të huaja; do të nxisë veprimtari prodhuese dhe përpunuese me teknologji të përparuar; do të ofrojë punësimin dhe aftësimin për të rinjtë si shtyllë e zhvillimit dhe transformimit progresist në vendin; si dhe do të rrisë bashkëpunimin ndërmjet bizneseve dhe promovimin e tyre, për një ekosistem inovativ për rritje të konkurrueshmërisë, për më shumë eksporte e më pak deficit tregtar.

“Këtë fundvit, këtu në Budrikë të Vitisë, po e përmbyllim me punë të mira e të dobishme për bizneset tona, përkatësisht për qytetarët tanë, ndërmarrës e punëtorë të vyer”, tha kryeministri në fillim të fjalës së tij, për të shtuar pastaj se Parku Industrial i sapo ndërtuar këtu, e që pritet të akomodojë rreth 30 biznese, do të japë një kontribut të rëndësishëm për rritjen e zhvillimit ekonomik dhe rajonal.

Duke folur për përfitimet nga ky park industrial, që kryeministri tha se përveç bizneseve, bashkë me to do të përfitojnë edhe të rinjtë tanë, të cilëve ky park industrial do t’u ofrojë hapësirë inkubimi dhe krijimit të biznesit fillestar, paralajmëroi se në tri vitet e ardhshme do të investohen edhe 33 milionë euro për ndërtimin e parqeve të reja industriale dhe teknologjike.

Në fund të fjalës së tij, kryeministrit u shpreh i bindur që edhe ky park në Budrikë të Vitisë do të jetë një nga mundësitë dhe arsyet e progresit dhe zhvillimit.

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, Rozeta Hajdari, tha se është kënaqësi të marrësh pjesë në inaugurimin e Parkut Industrial në Budrikë të Vitisë, i cili pritet që së shpejti të shndërrohet në zonë me karakteristika miqësore për mjedisin dhe të popullohet me bizneset tona, duke u bërë kështu tërheqëse edhe për investimet e qëndrueshme dhe të përgjegjshme nga diaspora dhe nga investitorët e huaj.

Ndërkaq, Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, tha se ky inaugurim i Parkut Industrial është pritur me padurim, për shkak të potencialeve që kanë si rajon, për shkak të nevojës për punësim të të rinjve dhe investimeve nga diaspora dhe investimeve të huaja, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.