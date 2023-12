Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur prezanton raportin vjetor 2023

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, ka prezantuar raportin vjetor 2023, me ç’rast u prezantua puna, sfidat dhe bashkëpunimi me partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë, në kuadër të procesit për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me forcë.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, tha se Çështja e personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë, është një çështje aktuale dhe permanente deri në zgjidhjen e plotë të saj.

‘’Mungesa e përgjigjes për fatin dhe vendndodhjen e më shumë se 1600 personave të zhdukur, rëndon jetën e familjeve dhe normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe 24 vjet pas lufte, jetojmë në ankthin e pritjes. Ato shumë varre të hapura, të zbrazëta, anembanë Kosovës, ku nuk i kemi më të dashurit tuaj, më të dashurit tanë, janë dëshmi e madhe e gjenocidit të Serbisë’’, u shpreh ai.

Jo vetëm personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës, por edhe familjet e tyre janë viktima të këtij krimi të vazhdueshëm, tha kryeministri, krim ky që sipas tij e tejkalon dimensionin e brengës së familjeve të tyre, duke qenë brengë e Kosovës mbarë. Sepse çështja e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës, nuk është çështje statistike, por është problem kombëtar shtetëror e humanitar.

Duke i falënderuar të gjithë për përkrahjen përgjatë gjithë vitit lidhur me zbardhjen e fatit të të zhdukurve, Kryetari i Komisionit për Persona të Zhdukur, Andin Hoti, tha se kjo e shumëfishon impaktin e angazhimeve tona me arritjen e qëllimit të përbashkët që kemi, duke qenë se ky proces, është një proces i përbashkët i yni me një shtrirje të gjerë, interes kombëtar dhe qëllim humanitar, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.