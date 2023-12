Vazhdon operacioni policor në Leposaviq, për tregti të ndaluar e shmangie nga tarifat doganore

Hetuesit policorë nga Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike e Korrupsionit në Mitrovicë-Veri, me kërkesë të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe ne bashkëpunim me Njësitin Anti-kontrabandë nga Dogana e Kosovës, kanë vazhduar operacionin që kishte filluar me 21 dhjetor në Leposaviq.

Operacioni policor zhvillohet nën dyshimin se janë kryer veprat penale “Tregti e ndaluar ” dhe ,,Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore” .

Gjate kontrollit në depon e një marketi, pronë e të dyshuarës G.T., (viti i lindjes 1968, femër kosovare), janë gjetur dhe sekuestruar nga Dogana e Kosovës mallra ushqimor, kryesisht pije jo alkoolike dhe gjwra tjera ushqimore.

Rasti do të trajtohet në koordinim me organet e drejtësisë dhe Doganën e Kosovës, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.