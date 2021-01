Vdes profesor Arben Dërmaku

Ka vdekur profesori i ekonomisë, Arben Dërmaku, në moshën 44 vjeçare. Ai ishte profesor në Universitetin e Prishtinës, ku gjithashtu ka qenë edhe rektor i Universitetit Kadri Zeka në Gjilan.

Dërmaku ka vdekur si pasojë e COVID-19.

Ceremonia e varrimit do të bëhet vetëm me pjesëmarrjen e familjarëve, për shkak të situatës me pandeminë.

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti dhe kryetari i Bordit, Flamur Mrasori

kanë ngushëlluar familjen Dërmaku për shkuarjen në amshim të profesorit Dr. Arben Dërmaku.