Prokuroria e Shtetit do të angazhohet në zgjedhje ashtu si në të kaluarën, për mbrojtjen e votës

Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka priti në takim Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër Lumezi.

Temë e këtij takimi ishte përgatitja e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat do të mbahen 14 shkurt 2021.

Daka vlerësoi bashkëpunimin në proceset e kaluara me Prokurorinë e Shtetit me qëllim të parandalimit të keqpërdorimit të votës dhe theksoi se bashkëpunimi ndërinstitucional është I domosdoshëm për mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor.

Kryprokurori i Shtetit, Lumezi njoftoi kryetaren e KQZ-së se Prokuroria e Shtetit do të angazhohet në këto zgjedhje, ashtu si në të kaluarën, për mbrojtjën e votës. Ai bëri të ditur se Prokuroria e Shtetit do të angazhojë një numër të caktuar prokurorësh të cilët do të monitorojnë të gjithë procesin zgjedhor dhe do të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme ligjore në bazë të kompetencave dhe Ligjit.