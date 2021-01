Szunyog do të nënshkruajë projekte me vlerë 11.8 milionë € për grupet e cenueshme gjatë pandemisë

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së, , Tomáš Szunyog, do të nënshkruajë tri projekte me vlerë 11.8 milionë euro që sigurojnë mbrojtje sociale për grupet e cenueshme në Kosovë gjatë pandemisë së koronavirusit.

Projektet do të sigurojnë mbështetje emergjente, mbrojtje sociale dhe rimëkëmbje të shpejtë socio-ekonomike për grupet më të cenueshme. Ato do të zbatohen nga Save the Children, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Ambasadori Szunyog do t’i nënshkruajë kontratat me të tri organizatat në prani të përfaqësuesve nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës, gjatë eventit virtual që zhvillohet ditën e nesërme.