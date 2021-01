DnV thirrje subjekteve politike dhe institucioneve përgjegjëse për garantimin e zgjedhjeve të lira

Në konferencën e organizuar nga Demokracia në Veprim koalicioni i organizatave vendore për vëzhgimin e zgjedhjeve i bën publike strukturat dhe komponentët e misionit vëzhgues për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit.

Ismet Kryeziu deklaroi që DnV është duke përcjellë me vëmendje periudhën para përgatitore të këtyre zgjedhjeve, që nga shpallja e tyre nga Ushtruesja e Detyrës së Presidentit të vendit.



Kryeziu potencoi disa elemente, të cilat u tha se kanë karakterizuar këtë periudhë, me theks fillimi i fushatës zgjedhore të subjekteve politike para afatit dhe mosrespektimi i duhur i masave kundër pandemisë në fushatë, pavarësia e KQZ-së, operacioni i votimit jashtë vendit, certifikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre dhe përfshirja e grave në procesin zgjedhor.



Sa i përket fushatës parazgjedhore, u vlerësua se është duke vazhduar praktika e deritanishme e mospërfilljes së afatit zyrtar të fushatës zgjedhore nga subjektet politike. Shumica e tyre po vazhdojnë me organizimin e aktiviteteve dhe takimeve në terren, si dhe me prezencën e tyre në debate televizive, tanimë edhe përmes transmetimit të aktiviteteve të sponsorizuara. DnV ka vërejtur mosrespektim të vendimeve të Qeverisë lidhur me parandalimin e përhapjes së pandemisë nga subjektet politike garuese në zgjedhjet e 14 shkurtit, në pjesën më të madhe të aktivitetet publike të cilat ata kanë zhvilluar. Duke marrë parasysh këto, u kërkua që në radhë të parë periudha e parafushatës të rregullohet me ligj, ndërsa financimi i subjekteve politike për fushatë u kërkua të jetë transparent. Në këtë drejtim, u kërkua po ashtu që subjektet politike dhe kandidatët e tyre që t’i përmbahen në mënyrë strikte kufizimeve të KQZ-së për shpenzimet gjatë fushatës, si dhe të respektohen dispozitat ligjore për përdorimin e resurseve publike, përfshirjen e fëmijëve dhe shërbyesve publik për qëllime të fushatës.

Puna e trupave menaxhuese të zgjedhjeve, përkatësisht KQZ-së, u vlerësua se në disa raste është penguar nga ndikimet politike.

“DnV i rikujton të gjitha institucioneve të vendit si dhe partive politike se KQZ është institucion i pavarur dhe kolegjial, vendimet e së cilit merren me shumicë të votave të përfaqësuesve të partive politike. DnV nënvizon rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë dhe integritetit të këtij institucioni dhe bën thirrje që të hiqet dorë nga tentativat për ndërhyrje apo ushtrim të presionit ndaj punës së KQZ-së.” deklaroi Kryeziu.