Kurti: Prioritet i qeverisë së re do të jetë punësimi dhe drejtësia

Pritje madhështore edhe në Ferizajin e vendosur për kthesën e madhe të 14 shkurtit. Kryeministri, Albin Kurti, e presidentja, Vjosa Osmani, bashkë me kandidatët, Haki Abazi, Hekuran Murati, Fitore Pacolli, Valon Ramadani, Dimal Basha, Enver Haliti, Shqipe Metaj Jusufi, Alban Bajrami, Albana Morina Xharra, Alban Bajrami, Hysamedin Feraj e Drita Millaku, vizituan dje biznese e fabrika të këtij qyteti ku folën për qeverisjen e re që do t’i mbështes prodhuesit vendorë. Ata po ashtu zhvilluan disa takime me qytetarë ku theksuan se prioritet i qeverisë së re do të jetë punësimi dhe drejtësia. Krejt dhe Drejt me numrin 127.