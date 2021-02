OEAK: Stabiliteti ekonomik i Kosovës, i pamundur pa rregullim në aspektin politik

Në forumin virtual të radhës, të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, bashkë me gazetarin Albert Spahiu, u diskutua mbi perspektivën e mediave si raportues të këtyre zhvillimeve dhe mbi sfidat ekonomike. Shpërthimi i pandemisë COVID-19 dhe zbulimi i problemeve të shumta që ky fenomen ka shkaktuar, e kanë bërë periudhën e ballafaqimit, me të njëjtën, një nga periudhat me më shumë zhvillime të para viteve të fundit në aspektin ekonomik

Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka, njëherit edhe moderator i kësaj ngjarjeje, u shpreh se Oda Amerikane qe një kohë të gjatë ka planifikuar organizimin e një forumi të tillë, ku përtej këndvështrimeve të sektorit publik ose atij privat, do të diskutohet me sektorin e mediave, si palë më neutrale ose objektive, lidhur me sfidat ekonomike aktuale.

Albert Spahiu, gazetar i fushës së ekonomisë në Telegrafi, theksoi se konsideron vitin 2020 të ketë qenë viti më aktiv në gazetarinë e ekonomisë, meqë Kosova që nga fillimi i këtij viti është ballafaquar me një sërë problemesh të natyrës ekonomike dhe politike, duke përfshirë këtu edhe ngjarjet e tjera përveç atyre me pandeminë. Sipas Spahiut, viti që lamë pas ka qenë vit i dështimit ekonomik të Kosovës, e kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të jostabilitetit dhe mos-koordinimit politik për t’i adresuar çështjet që kanë buruar nga pandemia, pasojat e së cilëve janë vërejtur në humbjet e mëdha të sektorit privat, duke përfshirë edhe humbjen e vendeve të punës për qytetarët.

Spahiu u shpreh se si raportues i këtyre situatave, konsideron se ndërrimi i shpeshtë i qeverive e pamundëson zhvillimin e qëndrueshëm te Kosovës, derisa theksoi se ky jostabilitet po ndikon edhe në mungesën e thithjes së investimeve. Tutje, ai komentoi edhe mbi fushatën elektorale për zgjedhjet e 14 shkurtit, ku tha se shumica e partive politike nuk janë të qartë mbi mënyrën se si synojnë ta kalojnë krizën ekonomike të shkatuar nga pandemia.

“Unë konsideroj se premtimet në këto zgjedhje janë, le të themi, jo të gabuara, por nuk janë të qëllimshme ose nuk janë serioze, për shkak se jemi duke kaluar krizën e pandemisë. Shumica e partive nuk po japin një alternative se si duhet të kalojë Kosova këtë krizë,” u shpreh Spahiu.

Ai gjithashtu foli edhe për nevojën për t’i shndërruar remitencat nga diaspora në investime direkte, derisa përmendi se gjatë vitit të kaluar është shënuar rekordi aktual i remitencave në drejtim të Kosovës, thuhet në komunikatën për media e OEAK-së.