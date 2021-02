Hoxhaj përkrahet nga kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme të Senatit pakistanez

Krytari i Komitetit për Punë të Jashtme të Senatit pakistanez, Mushahid Hussain Syed, përmes një videoje ka thënë se kandidati për kryeministër nga PDK, Enver Hoxhaj ka cilësinë që të jetë udhëheqës i shtetit dhe i ka uruar fat në zgjedhje.

Kurse kandidati për kryministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj ka falënderuar për mbështetjen e mikut tij dhe të Kosovës, Mushahid Hussain Syed, kryetar i Komitetit për Punë të Jashtme të Senatit Pakistanez.

Hussain Syed, ka rrëfyer se si ka lindur bashkëpunimi me Enver Hoxhajn, derisa ishte ministër i Jashtëm i Kosovës, dhe tutje si ka vazhduar bashkëpunimi i tyre.

“Përshëndetje nga Islamabadi, Pakistan. Është kënaqësi e madhe t’ia dërgoj këtë mesazh mikut tim, vëllait tim dhe burrështetasit të madh të Ballkanit dhe mikut të komunitetit ndërkombëtar, Shkëlqesisë së Tij, Enver Hoxhajt, i cili shërbeu si ministër i Jashtëm dhe me të cilin kam pasur bashkëveprim të ngrohtë dhe të këndshëm kur shkova në Prishtinë, Kosovë, si mysafir i tij, në vitin 2014“, ka thënë Hussain Syed.

Tutje, ai ka thënë se të gjithë ishin të impresionuar dhe të frymëzuar prej bashkëbisedimit që patën me Enver Hoxhajn, siç e quajti, këtë mendimtar të rëndësishëm, këtë burrështetas të madh.

“Të gjithë ishim të impresionuar dhe të frymëzuar prej bashkëbisedimit që patëm me këtë mendimtar të rëndësishëm, me këtë burrështetas të madh, me këtë politikan dhe udhëheqës, i cili po kandidon në zgjedhje në Kosovë dhe i dëshirojmë shumë fat“, ka shtuar krytari i Komitetit për Punë të Jashtme në Pakistan.