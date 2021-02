MF: Zyrtarët e organizatave buxhetore trajnohen në kuadër të “E-mësimit për financat publike”

Në vazhdën e ngritjes së njohurive të zyrtarëve të organizatave buxhetore (OB) për financat publike, Ministria e Financave me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, nëpërmjet GIZ Kosova, ka publikuar në ueb-faqen e MF-së, video trajnimin në kuadër të “E-mësimit për financat publike”.

Nëpërmjet këtij video-materiali, zyrtarët e OB-ve do të trajnohen për rëndësinë dhe zbatimin e Udhëzimit Administrativ MF-Nr. 05/2019 për procedurat e transferit dhe rialokimit të ndarjeve buxhetore.

Përmes këtij video – trajnimi, zyrtarët e OB-ve do të pajisjen me njohuri për zbatimin e procedurave të transferit dhe rialokimit të ndarjeve buxhetore brenda organizatës buxhetore. Po ashtu, trajnimi do të ndihmojë në vetëdijesimin e OB-ve për transparencën e procesit buxhetor, në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Përmes këtyre video-trajnimeve, në kuadër të qasjes së veçantë “E-mësimi për financat publike,” MF-ja në bashkëpunim dhe me mbështetje të Qeverisë Gjermane, nëpërmjet GIZ Kosova, synon që të pajisë zyrtarët e OB-ve, por edhe grupe të tjera të interesit, me njohuritë e nevojshme për zbatimin e legjislacionit në fuqi për financat publike në Kosovë. Video materialet përgatiten nga profesionistët e MF-së në bashkëpunim me ekspertët e fushës së qeverisjes së mirë financiare në kuadër të GIZ Kosova.

Ky projekt do të vazhdojë edhe më tutje duke zhvilluar dhe prezantuar video trajnimet e radhës, të cilat do të prezantojnë rëndësinë dhe zbatimin e udhëzimeve dhe normave të tjera ligjore për financat publike thuhet në komunikatën për media dhe faqen zyrtare të Ministrisë së Financave.