KMDLNj: Votat nga diaspora mund dhe duhet t’i mbrojë vetëm KQZ, mos i bëni presion

KMDLNj-së i janë drejtuar shumë qytetarë nga shtetet e ndryshme të Europës me ankesë se nuk janë thirrur me telefon për verifikim apo se brenda një familjeje prej 6 anëtarëve me të drejtë vote, janë thirrur vetëm dy anëtarë ndërsa 4 të tjerë nuk janë thirrur. Qytetarët e Kosovës që jetojnë përkohësisht në shtetet tjera e që janë shtetas të Kosovës sikur edhe ata që e kanë dyshtetësinë kanë kërkuar që e drejta e tyre për të votuar të mbrohet sikur edhe të mbikëqyret në rast se ka dyshime për mohim të kësaj të drejteje.

Në këtë kontekst, KQZ si autoritet me mandat kushtetues për organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021 ka dhënë zotime publike se asnjë votues, pavarësisht se ku jeton e që i plotëson kushtet ligjore për të votuar, do të votojë dhe në asnjë rast nuk do t’i mohohet e drejta për votim, si e drejtë e njeriut e që garantohet me ligjet e zbatueshme në Kosovë dhe KMDLNj nuk dyshon aspak në profesionalizmin dhe korrektësinë e tyre.

KMDLNj përgëzon KQZ-në për punën e mirë që e ka bërë në organizimin e zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021 dhe dëshiron që ky proces të përfundojë sa më mirë që të jetë e mundur dhe me sa më pak probleme e kundërshtime në mënyrë që të krijohen kushtet që sa më shpejtë të formohen institucione e Kosovës e që do të dalin si rezultat i zgjedhjeve.

KMDLNj uron të gjitha subjektet politike që marrin pjesë në zgjedhje që ta bëjnë një garë të drejtë, të realizojnë të drejtën ligjore dhe njerëzore për të votuar sipas bindjes dhe pa presion dhe votuesi është ai që e ka fjalën e fundit, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.