Hoti: Slogani “Shteti. Shtet” tregon se nuk guxojmë të eksperimentojmë me sakrificën shekullore

Kryeministri Avdullah Hoti, tha të premten në përmbyllje të fushatës zgjedhore, se slogani i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) “Shteti. Shtet.” është dëshmi se nuk guxojmë të eksperimentojmë me sakrificën shekullore.

“Ne e hapëm këtë fushatë me sloganin ‘Shteti. Shtet.’ E bëmë këtë për t’iu rikujtuar të gjithëve se lirinë dhe demokracinë, që e gëzojmë sot, sado e brishtë, nuk guxojmë ta marrim si të mirëqenë. E vendosëm këtë slogan sepse nuk guxojmë të eksperimentojmë mbi sakrificën shekullore, rezistencën paqësore dhe ushtarake, dhe mbi amanetin e të rënëve për liri e pavarësi”, tha kryeministri Hoti.

Ai tha se slogani i LDK-së demanton idetë që dëmtojnë shtetin, dhe fuqizon Republikën e Kosovës si projekt të përjetshëm.

“Republika jonë është rezultat i përpjekjeve të brezave të tërë për liri e pavarësi. Sigurisht se në rrugëtimin tonë kemi shumë sfida, të cilat po i tejkalojmë me kokën lartë, me shumë punë e përkushtim, me respekt dhe dashuri për njëri-tjetrin, sepse vetëm kështu e ndërtojmë kohezionin e nevojshëm shoqëror për të ardhmen evropiane dhe fuqizimin e Republikës – shtetit tonë”, shoi Hoti.