Ambasada e SHBA-ve: Inkurajuese që kaq shumë qytetarë dolën të votojnë

Ambasada amerikane për zgjedhjet në Kosovë të mbajtura sot ka shkruar duke thënë se është inkurajuese për të parë kaq shumë qytetarë që dalin të votojnë, pavarësisht nga moti dhe pandemia.

Ambasada ka thënë se tani duhet të jepet kohë dhe hapësirë KQZ-së dhe institucioneve të tjera për të numëruar votat dhe për të bërë punët e tyre, thuhet në një shkrim në Twitter.

Encouraging to see so many citizens turn out to peacefully vote today, despite the weather & pandemic. Now it’s important to give the KQZKosova and other #Kosovo institutions time & space to count the votes and do their jobs. #KosovoVotes2021