Hoxhaj: VV t’i përmbush premtimet para qytetarëve

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj përmes konferencës për media, ka falenderuar të gjithë qytetarët që dolën sot në votime, duke thënë se Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj, kanë dëshmuar se janë një demokraci e re.

Kryetari i PDK-së, kandidati për kryeministër, Enver Hoxhaj, ka thënë se procesi i sotëm zgjedhor, u bë shembull edhe për vendet e rajonit dhe më gjerë.

Tutje, ai ka thënë se populli i Kosovës ka folur dhe vullneti i tyre duket respektuar.

Tutje, në konferencë, ai e inkurajoi Lëvizjen Vetëvendosjen që të punojë dhe të angazhohet për t’i përmbushur premtimet e tyre para qytetarëve.

”Natyrisht, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të jetë pjesë e qeverisë me Lëvizjen Vetëvendosje. Vlerat dhe orientimet tona politike janë larg njëra-tjetrës dhe ne nuk do të bëjmë kompromis me integritetin e këtyre vlerave që i kemi zhvilluar tradicionalisht, bashkë me qytetarët e Kosovës. Përkundër kësaj, Kosova ka nevojë për stabilitet dhe ne zotohemi që të jemi faktor stabiliteti nga pozicioni i partisë udhëheqëse të opozitës.”, ka thënë kryetari Hoxhaj.