Hoxhaj: PDK do të jetë gardiani i vlerave demokratike, pasardhëse e UÇK-së

U.d. kryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj me rastin e 13-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, ka thënë se sot kur festojmë 13 vite shtetësi me zemër e me mendje jemi me liderët, Hashim Thaçin dhe Kadri Veseli, të cilët gjenden padrejtësisht gjenden në Hagë. Ata punuan çdo ditë për zhvillimin e shtetit dhe mirëqenien e qytetarëve.

Sot Kosova është më e mirë sesa para 13 vitesh dhe se Partia Demokratike do të jetë gardiani i vlerave demokratike, pasardhëse e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në postimin e tij në Facebook.